食後、急激に血糖値が上がる「血糖値スパイク」は、血管を傷つけ動脈硬化の原因になるとされている。どうすれば避けられるのか。栗原毅『栗原式 すごい糖尿病の自力克服法』（エクスナレッジ）より、効果的な運動を紹介する――（第1回）。■なぜ早食いは危険なのかゆっくり食べることを習慣にしましょう。これこそが血糖値スパイクを防ぐ、もっとも確実な方法です。グラフは血糖値スパイクを示す食後血糖値の変化を示しています。