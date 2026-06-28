作家・乙武洋匡氏（50）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“遅刻魔”である実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）にするどいツッコミを入れた。この日、ひろゆき氏は「山手線止まって遅刻の予感。。」とポスト。台風の影響かと聞かれると「線路内になんか入った影響でしたー」と返していた。この投稿を受けて、親交のある乙武氏は「電車止まらなくても、いつも遅刻やん」とツッコミ。ひろゆき氏は「アリバイゲット、