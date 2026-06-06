学童女子野球選抜チーム「品川レディース」は基本的にノーサイン少年野球の試合に対し、「監督がまるで操り人形のように子どもを動かしている」と評する声が一部で聞こえることがある。確かに、野球はトップダウン型指導が一般的であり、大人がコントロールしたほうが勝ち続けられるかもしれない。しかし、東京・品川区の学童女子野球選抜チーム「品川レディース」を率いる原田真吾監督の指導は、その真逆だ。チームの勝利と、子