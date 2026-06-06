LUNA SEAが5月29日、全国ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞の初日公演を彼らの地元・神奈川県秦野市のクアーズテック秦野カルチャーホールにて開催した。神奈川県の数々のライヴハウスやホールでライヴを行ってきた彼らだが、故郷 (RYUICHI以外は秦野市出身)凱旋公演は初めてのことだ。なお、2026年2月に逝去した真矢は2023年以降、“はだのふるさと大使”として地元に貢献。2025年11月には小田急線“