山口市大内地域にある県農業試験場の跡地利用の問題です。市民から懸念の声が上がっていた周辺道路のさらなる渋滞を防ごうと、隣接する県道からの直接のアクセスに一定の制限を設ける方針が示されました。県と山口市による検討協議会で、道路や調整池などを整備する方針の案が示されました。県農業試験場跡地＝18.7haの活用については、東側を山口市の地域交流センターなど公的な利活用に、西側を民間による利活用を促進する