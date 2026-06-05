俳優の賀来賢人が５日、都内で行われた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督、主演：穂志もえか）の初日舞台あいさつに登場した。今作のプロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演。公開を迎えた心境を聞かれ「この映画はお客さんに楽しんでいただくことだけを考えた。みなさんの目に触れて、お客さんが映画を育ててくださるのがワクワクしている