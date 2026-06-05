SNSで知り合った人物から金の投資を勧められ防府市に住む40代の男性が暗号資産およそ1753万円相当をだまし取られました。防府警察署によりますと2025年12月、防府市に住む40代の男性がインスタグラムで知り合った自称36歳の女から「これから恋人関係に進むってなったら安定した収入の仕組みがあったほうがいい」などと言われ金の投資を勧められました。話を信じた男性が勧められた専用アプリを利用し暗号資産を購入して送金したと