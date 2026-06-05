6月5日放送のABCラジオ『おはようパーソナリティ 古川昌希です』に、スペシャルゲストとして上沼恵美子さんが登場。パーソナリティの古川昌希アナウンサーが、かねてより出演を切望していたという上沼さんを前に、まさかの人生相談からオペラの生歌披露まで繰り広げ、スタジオは衝撃と笑いに包まれた。 ©️ABCラジオ 上沼恵美子が古川アナを絶賛！緊迫の「紅白」舞台裏も告白 「推し」をテ&#