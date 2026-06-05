【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の杉浦太陽が6月4日、自身の公式ブログを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの湯上がりショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「ちょっと湿ってる髪の毛が可愛い」0歳次女の湯上がりショット◆杉浦太陽、夢空ちゃんの湯上がりショット披露杉浦は「日帰り大阪コース そして、湯上がりユメア」とつづり、写真を公開。湯上がりでご機嫌な笑顔を見せる夢空ちゃんを後ろから優しく抱き