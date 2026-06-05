杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの湯上がりショット公開に「天使すぎる」「ちょっと湿ってる髪の毛が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の杉浦太陽が6月4日、自身の公式ブログを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの湯上がりショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「ちょっと湿ってる髪の毛が可愛い」0歳次女の湯上がりショット
杉浦は「日帰り大阪コース そして、湯上がりユメア」とつづり、写真を公開。湯上がりでご機嫌な笑顔を見せる夢空ちゃんを後ろから優しく抱き上げた、微笑ましい親子ショットを披露した。夢空ちゃんの愛らしい姿に「こりゃたまらん」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「パパも夢空ちゃんもごきげんな笑顔」「ちょっと湿ってる髪の毛が可愛い」「癒される」「天使すぎる」「湯上がりほやほや感がたまらない」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん夫「ちょっと湿ってる髪の毛が可愛い」0歳次女の湯上がりショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃんの湯上がりショット披露
杉浦は「日帰り大阪コース そして、湯上がりユメア」とつづり、写真を公開。湯上がりでご機嫌な笑顔を見せる夢空ちゃんを後ろから優しく抱き上げた、微笑ましい親子ショットを披露した。夢空ちゃんの愛らしい姿に「こりゃたまらん」とコメントしている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「パパも夢空ちゃんもごきげんな笑顔」「ちょっと湿ってる髪の毛が可愛い」「癒される」「天使すぎる」「湯上がりほやほや感がたまらない」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】