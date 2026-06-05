社民党の福島瑞穂党首が2026年6月3日に自身のXで公開した手作りの「ゴーヤチャンプルー」にさまざまな声が集まっている。「ゴーヤチャンプルは大好きな料理」福島氏はXで「昨日はゴーヤチャンプルを作る。スーパーに行ったらゴーヤが売っていて、美味しそうだったので、早速ゴーヤチャンプルを作る」とコメントし、手作りのゴーヤチャンプルーの写真を公開した。ゴーヤチャンプルー、ごはん、マグカップ入りのスープという献立とな