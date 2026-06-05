テーラーメイドが新作ゼロトルクパターをアナウンス。独自のゼロトルク設計で2025年に話題を呼んだ『Spider ZT』より大きく、MOIアップし寛容性と安心感を追求した追加モデル『Spider ZT MAX』が、６月12日に発売される。【画像】ZTと「ZT MAX」のサイズを並べて比較最大の特徴は、前作比約25%アップを達成したヘッドサイズにある。120?のフェース長（前作105?）と92?のヘッド長（同80?）を拡大し、重心深度も34mm（同25?）へと深