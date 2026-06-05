マンシーが相手野手と激突…敵地騒然【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）好調のドジャースを襲ったアクシデントに不安を抱えるファンが続出した。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。5回の攻撃中にマックス・マンシー内野手が相手内野手と激突し途中交代。その瞬間を目撃したファンは「心配だ」「ちょっと大丈夫!?」と声をあげていた。両チーム無得点で迎えた5回、2死走