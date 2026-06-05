「熊本大学」と、健康食品の通信販売会社「えがお」が、ネーミングライツの契約を結び、記念式典が開かれました。 【写真を見る】熊本大学病院の広場と駐車場が『えがお』に北野会長「熊大生と深い連携を取りながら強く貢献」 健康を意識した新しい愛称が誕生 「熊本大学」と「えがお」は今年3月、ネーミングライツの契約を結びました。 契約に伴い、熊本大学病院の時計台まわり広場の愛称は「えがお健康パ}