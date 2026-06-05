サクランボをシャーベットにする方法について、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【便利】とても簡単！これがサクランボのシャーベットの作り方です公式アカウントは「サクランボは冷凍するとシャーベットのような食感」と投稿。手順について、次のように解説しています。（1）サクランボを水洗いして水気を拭き取る（2）冷凍用保存袋に入れる（3）空気を抜いて密閉し冷凍庫で保存3分間ほど常温に置くと