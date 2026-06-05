4日夕方、北秋田市阿仁水無の公民館敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと4日午後4時25分ごろ、北秋田市阿仁水無字大町の北秋田市阿仁公民館敷地内にクマ1頭がいるのを、職場で勤務していた50代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約60メートルで、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋