リバプールがイラオラ監督の就任を正式発表!! 今季までボーンマス指揮「これほど魅力的なものはない」
リバプールは4日、アンドニ・イラオラ氏(43)が来季から監督に就任することで合意したと発表した。
2024-25シーズンからアルネ・スロット監督が指揮していたリバプールだが、5位に終わった25-26シーズンをもって監督交代を決断。スペイン人指揮官のイラオラ氏を後任に決定した。
イラオラ新監督は今季までボーンマスを指揮し、UEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権の6位で終えてクラブ史上初の欧州カップ戦出場を導いていた。同氏は4月にシーズン終了をもってボーンマスから離れることを発表していたなか、来季からリバプールを率いることになった。
新指揮官はクラブを通じて「本当にワクワクしている」とコメント。続けて「リバプールに惹かれるのに、特別な理由は必要ない。リバプールはリバプールだ。でももちろん、雰囲気、サポーター、クラブ、選手、そしてトップレベルの選手を指導でする機会、タイトルを争うチャンス…これほど魅力的なものはないと思う。なかなか見つからないね。だからスタートするのが楽しみだ」と胸を高鳴らせた。
2024-25シーズンからアルネ・スロット監督が指揮していたリバプールだが、5位に終わった25-26シーズンをもって監督交代を決断。スペイン人指揮官のイラオラ氏を後任に決定した。
イラオラ新監督は今季までボーンマスを指揮し、UEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権の6位で終えてクラブ史上初の欧州カップ戦出場を導いていた。同氏は4月にシーズン終了をもってボーンマスから離れることを発表していたなか、来季からリバプールを率いることになった。
新指揮官はクラブを通じて「本当にワクワクしている」とコメント。続けて「リバプールに惹かれるのに、特別な理由は必要ない。リバプールはリバプールだ。でももちろん、雰囲気、サポーター、クラブ、選手、そしてトップレベルの選手を指導でする機会、タイトルを争うチャンス…これほど魅力的なものはないと思う。なかなか見つからないね。だからスタートするのが楽しみだ」と胸を高鳴らせた。