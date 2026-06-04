梅雨前におすすめの、家事の方法やものの見直しアイデアを紹介します。夫と子ども2人の4人家族、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。これまでNozomiさんが梅雨前に手放して、家事や片付けがラクになった5つのものについて語ります。1：ラグを手放し掃除をラクに以前はリビングに大きめのラグを敷いていました。でも、髪の毛やホコリがたまりやすく掃除機をかけても取りきれないことが多かっ