マインクラフトが大好きすぎる人がマインクラフトを発信する！ 『とんずら』をご紹介します。マインクラフトが大好きすぎる人がマインクラフトを発信する！『とんずら』今週のピックアップ『【マイクラ】統合版最速の移動方法【ゆっくり実況】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますとんずらさん：「マインクラフトが大好きすぎる人がマイクラを発信するためのチャンネルを『とんずら』という名前でやらせてもらってます」 ――