マインクラフトが大好きすぎる人がマインクラフトを発信する！ 『とんずら』をご紹介します。

マインクラフトが大好きすぎる人がマインクラフトを発信する！『とんずら』

今週のピックアップ

『【マイクラ】統合版最速の移動方法【ゆっくり実況】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

とんずらさん：「マインクラフトが大好きすぎる人がマイクラを発信するためのチャンネルを『とんずら』という名前でやらせてもらってます」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

とんずらさん：「自分自身、マインクラフトがすごく好きで、マイクラの知識とかを自分で調べるのが好きだったんです。その調べたことや自分の持っている知識を、まだ知らない人たちに共有して、いろんな人に楽しんでもらえたらと思い、新しいチャンネルを始めようと思ったのがきっかけですね」

――おすすめの動画は何ですか？

とんずらさん：「一番人気の動画で、『統合版の最速の移動方法』という動画です。視聴者さんには小学生が結構多いので、パソコンではなくSwitchやPS4などのCS機でプレイする統合版で遊んでいる方が多いんですね。そちらの動画を見ていただければ、最新の豆知識として皆さまに楽しんでいただけると思うので、おすすめです。

たまたま夜、自分が他の豆知識を探している時に、夜中の3時ぐらいに見つけて、急に『この動画は今すぐ撮りたい！』ってなったんです。本当に夜中の3時から作り始めて、そしたら朝になってた、みたいな感じの動画です。急きょ作ることになった動画なんですけど、自分の中ではうまくいった動画かなと思っています」

【マイクラ】統合版最速の移動方法【ゆっくり実況】

https://www.youtube.com/shorts/B0uX6-H-Trg



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

とんずらさん：「マインクラフトは友達とも楽しく遊べるゲームなので、もし友達に紹介する機会があれば、自分のチャンネルから得た知識を使ってもらえたり、友達にも話してもらえたりして、今後もみんなでマインクラフトを楽しんでいければいいなと思っています」

マインクラフトへのあふれる愛と豊富な知識で、プレイヤーがもっとマイクラを楽しめるような豆知識を発信し続ける『とんずら』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『とんずら』

https://youtube.com/channel/UCB9AKJ52xWaph5iD8unobyQ

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島