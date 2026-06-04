アスレチックス戦で23試合ぶり8号、攻守で存在感 【MLB】アスレチックス 5ー4 カブス（日本時間4日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が3日（日本時間4日）、本拠地シカゴで行われたアスレチックス戦に「4番・右翼」で先発出場し、23試合ぶりとなる今季8号ソロを放った。4打数1安打1打点、1三振で、チームは延長10回の末に4-5で敗れ、3連敗を喫した。久しぶりの一発は、打った瞬間に分かる当たりだった。2点を追う2回に左腕スプ