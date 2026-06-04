将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。対局は正午からの昼食休憩に入り、盤上は午前中から激戦の様相を呈している。【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の開幕局（生中継中）振り駒で藤井棋聖の先手番で始まった注目の開幕局は、相居飛車の立ち上がりから後手の服部