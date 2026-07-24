今月23日、愛知県豊橋市の質店に4人組の男が押し入り、宝飾品などを奪って逃げました。 今月23日午後6時半すぎ、「強盗です」と質店の店長から110番通報がありました。警察によりますと、豊橋市のマルハナ質店で男4人組が金属製の棒のようなものでショーケースを割り、中に入っていた貴金属や宝飾品などを奪って逃げたということです。 当時、店は営業中で59歳の男性店長がいましたが、けがはなかったということです