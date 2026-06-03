J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。中野和也｜SIGMACLUBweb江藤高志｜川崎フットボールアディクト藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」上記サイトの2人が『J1百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦 広島vs川崎』について語った動画となります。◯関連LIVEWESTホームから開幕！番記者が語るJ1百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦レビューショー