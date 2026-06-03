5月1日、2日に横浜アリーナにて行われた「アイドル音楽フェス The ONE 〜一音一生〜」。グループの垣根を越えてSTARTOアーティストたちが集結！多幸感にあふれたライブの様子をレポートします。1曲目の「ズッコケ男道」で、序盤から熱気アップ！「アイドル音楽フェス The ONE 〜一音一生〜」には、発起人であるSUPER EIGHTの安田章大さんをはじめ、WEST.の重岡大毅さん、神山智洋さん、茺田崇裕さん（※5/2のみ）、Travis