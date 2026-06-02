【モデルプレス＝2026/06/02】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2026年6月1日、ニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（毎週土曜日よる7時〜）に出演。東京ドームで開催された嵐のラストライブを振り返った。【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット◆山田涼介、嵐のラストライブ振り返る同年5月31日に行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26