Aぇ! groupが、6月17日（水）にリリースされる4thシングル「でこぼこライフ」のダンスプラクティス動画を公開した。本日1日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にて、フルサイズでの楽曲パフォーマンスを初披露した彼ら。パフォーマンスの模様はSNSでのトレンド入りを含め各所で話題となった。このたび公開された「でこぼこライフ」ダンスプラクティスは、ファンからの要望も多かった定点カメラで撮影された映像となっており、メン