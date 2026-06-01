高校スポーツの祭典、大分県高校総体は6月1日各地で決勝が行われました。このうちバレーボール女子では注目の日本代表選手が躍動しました。 【写真を見る】大分県高校総体女子バレー決勝日本代表候補・忠願寺がチームトップの得点でけん引 （吉田諭司キャスター）「バレーボール女子決勝がこの後はじまります。スタンドからは大音量の応援が選手たちに送られています」 大