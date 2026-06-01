中国・江西省撫州市資渓県にある団地内広場に設置された遊具が倒壊する事故があった。中国メディアの大風新聞などが5月31日に報じた。報道によると、倒壊したのは回転式の遊具で、当時4〜5人の子どもが乗っていた。現場で撮影された動画には、本来は垂直に立っていた赤と黄色の金属製支柱が大きく折れ曲がり、横倒しになっている様子が確認できる。現場では子どもたちが泣き叫ぶ声も聞かれた。動画の投稿者は、「その場にいて、ち