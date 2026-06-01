更年期に差しかかると増えてくる女性特有の悩み。体が急にほてり始めたり、不妊治療をの行きづまりを感じたり…。ここでは産婦人科医の高尾美穂先生に、動悸やホットフラッシュ、妊活の悩みについて解説してもらいました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。Q：動悸やホットフラッシュに悩まされています最初の質問は、動悸・ホットフラッシュの