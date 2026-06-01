更年期に差しかかると増えてくる女性特有の悩み。体が急にほてり始めたり、不妊治療をの行きづまりを感じたり…。ここでは産婦人科医の高尾美穂先生に、動悸やホットフラッシュ、妊活の悩みについて解説してもらいました。

※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

Q：動悸やホットフラッシュに悩まされています

最初の質問は、動悸・ホットフラッシュの悩みについて。

「半年前から毎日動悸、2〜3日に1回はホットフラッシュが。健康のため運動を心がけていますが、寝不足や疲れがたまると起こります。深呼吸をしてやり過ごしますが、よい対処法を知りたいです」（49歳）

A：セルフケアだけで乗りきろうと思わなくていい

動悸やホットフラッシュは、医学的には「血管運動神経系症状」と呼ばれ、更年期に差しかかると訴えが多い不調のひとつです。女性ホルモンの減少に伴い、心拍や体温をコントロールする自律神経の働きが不安定になり、こうした症状が起こりやすくなります。

ただ、動悸やホットフラッシュには、不整脈や狭心症、心筋梗塞などの心臓の病気のほか、バセドウ病といった甲状腺疾患が原因の場合もあります。

相談者さんの年齢を考えると更年期症状である可能性は否めないものの、ほかの疾患も念頭に検査をおすすめしたいです。とくに心臓の病気は命に関わることもあるため、健康診断の心電図だけで安心せず、この機会に循環器内科を受診しましょう。甲状腺の血液検査なども含め、ひととおり検査した結果、ほかに原因となり得る疾患がないようなら、今の症状は更年期由来のものだと考えてもいいでしょう。

●不調があれば婦人科を受診

ここであらためてみなさんにお伝えしたいのは、動悸もホットフラッシュも、「セルフケアだけで乗りきろう」と思わなくていい、ということです。もし、今の症状が更年期による不調でしたら「HRT」で、かなり改善される可能性があります。とくに閉経前後は、エストロゲンが減少する影響で心身ともにゆらぐ時期ですから、気になる不調があれば我慢せず、婦人科で相談をしてみてください。

また自律神経の乱れは、ストレス、疲れ、寝不足などでも起こります。なによりも優先したいのは、休息をしっかりとること。もし動悸を感じたら動きを止めて深呼吸する、無理をせず休む、などしましょう。くり返すようであれば、必ず病院を受診してください。

Q：40代半ばで妊活を終了。気持ちの整理がつきません

続いては、不妊に関するお悩みです。

「結婚が遅く44歳で妊活を始めましたが、ドクターストップがかかり46歳で不妊治療を終了。子どもができないと判明し、心に穴があいたようです。この先、どう人生を歩むべきかわかりません」（48歳）

A：しっかり向き合ってきた自分を認め、前向きに歩いていこう

不妊治療は現在、約4〜5組に1組の夫婦が受けているほど、珍しくない治療です。2022年4月から不妊治療は保険適用となりましたが、適用条件は女性の治療開始年齢が43歳未満です。この理由は、43歳を過ぎると卵巣機能が低下し、妊娠する可能性も、出産まで赤ちゃんを育てる能力も低くなるためです（これを妊よう性といいます）。

生理があるうちは妊娠できると思われがちですが、妊よう性は35歳以降大きく低下します。もし、不妊に悩むのであれば、専門家への相談は早いに越したことはありません。しかし、保険適用になったとはいえ、経済的な負担はゼロではなく、女性はとくに精神的にも体力的にも消耗します。また、パートナーと2人での取り組みですから、治療を始める際に2人で費用や期間を含めて、具体的に話し合っておくことをおすすめします。

●努力した自分を認めることが大切

医師の立場として厳しい現実をお伝えするならば、妊活は30代後半でも「なるべく早く」、といわれるようなタイミングです。ただ、早めに妊活を始めても必ず妊娠できるとは限らないので、不妊は本当に難しい問題です。

ご自身の努力が実らなかったとはいえ、相談者さんはここまでしっかりと、不妊治療に向き合ってこられたと思います。そして今、ともに歩んできた理解あるパートナーがそばにいる。それはとてもありがたく、すばらしいこと。私の周りには子どもがいてもいなくても、「最期はだれもが1人」と覚悟をもっている女性が何人もいます。

子どもを産み、育てるだけが女性の人生ではありません。今ある幸せに目を向け、感謝する気持ちを大切に。時間はかかるかもしれませんが、相談者さんの心にあいた穴が気にならなくなっているご自身に気づく日が来ることを願っています。