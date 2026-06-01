カーボベルデがセルビアに3-0大勝カーボベルデ代表は現地時間5月31日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）に向けてセルビア代表とポルトガル・レステロ競技場で親善試合を行った。この試合でカーボベルデは3-0と快勝。ポルトガル紙「A Bola」は「正当な結果だった」と報じた。試合序盤からカーボベルデが主導権を握った。前半11分にロシア1部FCクラスノダールMFケヴィン・ピナが先制点を挙げると、後半14分、同18分に追加点を