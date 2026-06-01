アウトレット商品やソフトクリームが人気の九州乳業の直売所が大分市中心部に常設の店をオープンし、幅広い客層に魅力を発信します。 【写真を見る】「みどり工場直売所」中央町に常設店オープンソフトクリームや揚げパン200円JR大分駅から徒歩5分 （井口立ちレポ）「JR大分駅から徒歩5分、この通り沿いにみどり工場の直売所がオープンしました。街中であの味が楽しめます」 九州乳業は6月1