産業廃棄物の不法投棄や、ごみのポイ捨てをなくそうと、大分県内各地で街頭啓発活動が実施されました。 【写真を見る】不法投棄ゼロを目指す街頭啓発活動6月は環境月間、取り締まり強化へ大分 6月は環境省の定める環境月間です。県内の産業廃棄物処理業者などでつくる県産業資源循環協会では毎年この時期、不法投棄の撲滅に向けた街頭啓発活動を実施しています。 1日は県内6か所で活動が行われ、およそ150人が参加。大分市