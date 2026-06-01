【モデルプレス＝2026/06/01】自身最長となる東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンと共に14回目のバースデーライブを終えた乃木坂46。夏の全国ツアー「真夏の全国ツアー2026」を2週間後に控える中、新たなシングルのリリース日が7月22日に決定した。【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー◆乃木坂46、新シングルリリース決定5月19日〜21日に開催された「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」では最終日に梅澤美波 卒業コンサ