6月1日は「牛乳の日」です。そして6月は「牛乳月間」と定められています。牛乳にはカルシウムをはじめ、良質なたんぱく質やビタミン類などたくさんの栄養素がバランスよく含まれています。そこで今回は、おうちごはん編集部のリール動画の中から、牛乳を使ったメイン料理とおやつのおすすめレシピをご紹介。この機会にぜひ作ってみませんか？6日1日は牛乳の日！6月は牛乳月間です2001年、国連食糧農業機関（FAO）は牛乳への関心を