【6月1日は牛乳の日】メインもおやつも簡単！牛乳を使ったおすすめレシピ6選

6月1日は「牛乳の日」です。そして6月は「牛乳月間」と定められています。牛乳にはカルシウムをはじめ、良質なたんぱく質やビタミン類などたくさんの栄養素がバランスよく含まれています。そこで今回は、おうちごはん編集部のリール動画の中から、牛乳を使ったメイン料理とおやつのおすすめレシピをご紹介。この機会にぜひ作ってみませんか？

6日1日は牛乳の日！6月は牛乳月間です

2001年、国連食糧農業機関（FAO）は牛乳への関心を高め、酪農・乳業の仕事を多くの方に知ってもらうことを目的に、6月1日を「世界牛乳の日（World Milk Day）」と定めました。





これにちなんで日本でも2007年から毎年6月1日を「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」としています。牛乳はコップ1杯（約200ml）で1日に必要なカルシウム量の約1/3が摂れるばかりでなく、良質なたんぱく質やビタミン類などたくさんの栄養素がバランスよく含まれています。栄養が豊富だとカロリーが高いと思われがちですが、同じカロリーのほかの食品を食べるよりもバランスよく効率的に栄養素を摂ることができます。そのまま飲むのはもちろん、料理やおやつ作りに使うのもおすすめ。さまざまなかたちで、日々の食生活に牛乳を気軽に取り入れてみませんか？

牛乳でコク増し！メイン料理のレシピ

さけの白みそミルクグリル

魚焼きグリルやフライパンで焼くだけでもおいしい「さけ」ですが、メニューの幅を広げたいと思っている方も多いのでは？



こちらの「さけの白みそミルクグリル」は、おしゃれな見た目でありながら作り方はとっても簡単。材料を順番に耐熱皿に入れて、オーブンで焼くだけです。



牛乳がさけの臭みを消し、コクをプラス。やさしい甘さが特徴の白みそと合わせることで、クリーミーな味わいに仕上がります。ごはんにもパンにも合うので、お好みでどうぞ。

さけの白みそミルクグリル｜Instagram（@ouchigohan.jp）さけのポテト焼き

さけを使ったレシピをもう一品ご紹介します。



ポイントは、レンチン加熱して潰したジャガイモにバターや牛乳、チーズを合わせたポテトソース。このソースをさけにのせて、オーブントースターでこんがり焼いたら完成です。



ポテトとチーズのとろとろ具合がたまらないおいしさで、お子さんウケも抜群ですよ！

さけのポテト焼き｜Instagram（@ouchigohan.jp）鶏肉のクリーム煮

牛乳のコクや旨み、クリーミーな味わいを生かした「クリーム煮」は、人気の洋食メニュー。こちらの「鶏肉のクリーム煮」はスーパーで買える身近な食材を使って、フライパン1つで作れちゃいます。



ジューシーな鶏もも肉の旨みを牛乳がしっかりと包み込むから、まるで洋食屋さんのようなリッチで濃厚なおいしさが楽しめます。このひと皿でお肉も野菜も摂れるので、栄養もバッチリです♪

鶏肉のクリーム煮｜Instagram（@ouchigohan.jp）

牛乳のやさしい味わいが広がる♪おやつレシピ

カルピスラッシー

そのまま飲んでもおいしいカルピスに牛乳を加えると、「カルピスラッシー」に変身！



カルピスの爽やかな酸味と牛乳のコクがマッチして、まるでラッシーのような甘酸っぱくまろやかな味わいが楽しめちゃうんです。



混ぜるだけで簡単に作れるので、暑い日にぜひ試してみてくださいね。

カルピスラッシー｜Instagram（@ouchigohan.jp）ミルクもち

何か甘いものが食べたいなというときにおすすめなのが、牛乳を使ったわらび餅のようなこちらのスイーツ。少ない材料でとっても簡単に作れるんですよ。



作り方は、材料3つを混ぜ合わせてレンチン加熱するだけ。牛乳のやさしいコクと、とろもち食感がたまりません♪



冷蔵庫で冷やすと“ぷるぷるもっちり感”がアップして、また違った食感が楽しめます。

ミルクもち｜Instagram（@ouchigohan.jp）抹茶ミルクプリン

牛乳、粉ゼラチン、グラニュー糖の材料3つで作れるミルクプリンに、とろ〜り濃厚な抹茶ソースをのせた「抹茶ミルクプリン」。



ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、牛乳を多めに配合することでなめらかな食感に仕上がります。



材料を混ぜてレンチン加熱するだけの簡単レシピなのに、ひと口食べれば、まるでカフェにいるような気分に♪ 抹茶好きさんにはぜひ試していただきたい一品です。

抹茶ミルクプリン｜Instagram（@ouchigohan.jp）

牛乳には暑さに打ち勝つ栄養がいっぱい

気温や湿度が高くなってくると、暑さに負けない身体づくりが重要になってきますよね。牛乳には、夏バテ防止に役立つビタミンB群やたんぱく質が豊富に含まれているので、まさにこれからの季節にぴったり！



牛乳は水分補給にも適していますし、暑くて食欲がない朝も牛乳をコップ1杯飲むだけでも◎。上手に取り入れながら、暑い季節も元気に過ごしましょう！