佐々木は6登板連続で5イニング以上をクリア【MLB】フィリーズ 4ー3 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に先発登板した。5回1/3を投げて3安打1失点7奪三振の好投を見せた。チームが逆転されたことで4勝目はならなかったが、降板が決まった直後、同僚が見せた振る舞いにファンも感動していた。佐々木は初回から100マイル（約161キロ）超