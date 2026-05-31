平野さんはCDデビュー＆声優デビュー25周年■巨人 5ー3 日本ハム（30日・エスコンフィールド）30日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-巨人戦のファーストピッチに、人気声優の平野綾さんが登場した。見事なノーバウンド投球に場内は大歓声。「相変わらず可愛すぎる」「美しいなぁ」とファンを虜にした。平野さんは自身の誕生日である10月8日にちなんだ背番号「1008」のユニホームに、デニムのショートパンツを合わせたス