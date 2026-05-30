年齢を重ねると、夫への不満や距離感に悩む人も多いのでは？今回は、脳のシステム分析の専門家で、『夫のトリセツ』著者である黒川伊保子さんに、ESSE読者が抱える夫への5つの悩みに対して、夫婦関係をラクにするアドバイスをもらいました。お悩み1：夫のイヤなところばかりが目につく…「夫の咀しゃく音が気になります。ほかにもイヤなことばかり目についてしまいます。どうすればいいでしょうか」（妻46歳、夫49歳、千葉県）【