世界には凄い達人がたくさんいるが、ケニアから驚きの技を披露する若者の動画を発見したのでご紹介。ナイロビの市街地を車で走っているとタイヤに乗った若者が出現、タイヤの上でバランスを取って信号待ちのドライバーを楽しませる。これにより多少の収入を受け取る若者もいれば、最近は離れた場所からタイヤで通学する達人もいるらしい。ナイロビで撮影されたこちらの動画に映る若者は、足でタイヤを操りながら坂道を下ったかと思