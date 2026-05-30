米記者報道ドジャースのキム・ヘソン内野手がマイナーに降格すると、29日（日本時間30日）、「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者が報じた。キムはここまで43試合に出場していた。本拠地でフィリーズを迎え撃つこの日、ドジャースタジアムには、サンティアゴ・エスピナル内野手とライアン・ウォード内野手の姿があり、キムに代わりチームに合流した。キムは昨年1月に3年総額1250万ドル（約19億9000万円）でドジ