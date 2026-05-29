『週刊少年ジャンプ』の“裏事情”を、現役漫画家が暴露。その衝撃告白が波紋を広げている。「暴露したのは荻野ケンさんです。11年前にジャンプ編集部から受けた“衝撃要求”を、自身のXで赤裸々に明かしたのです」（芸能記者）発端は5月18日。『週刊少年ジャンプ』を中心に“打ち切り文化”や連載競争を語るXアカウント『とうま』が、荻野氏の過去作『レディ・ジャスティス』について投稿したことだった。同作は2015年25号から4