5月30日の「ごみゼロの日」を前に、県庁周辺では県職員らによる清掃活動が行われました。5月30日は「ごみゼロの日」です。県は環境美化への意識を高め、ごみのポイ捨て防止を呼びかけようと、毎年この日に合わせ清掃活動を行っています。2026年は「プラスチックごみゼロ」をテーマに、県の職員と県警職員らあわせて約280人が、昼休みの時間に県庁周辺や新町川のごみを拾い集めました。約30分の清掃では、たばこの吸い殻やペ