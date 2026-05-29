（小玉アナウンサー）「台風6号について、県内への影響など気象予報士の佐々木さんに伝えてもらいます」（佐々木気象予報士）「5月27日に発生した台風6号が、来週県内に影響を与える可能性が出てきました。まずは、予想進路です」 【予想進路】「29日現在、台風6号はフィリピンの東を時速約20キロで北西に進んでいます」「今後は発達しながら北西に進み、6月1日～2日かけて沖縄本島付近を通過する見込みです」