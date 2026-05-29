「徳島の夏を彩る『阿波踊り』」2025年は111万人が訪れ、4年連続の黒字となりました。しかしその裏で、一部の有料演舞場では「空席」が目立つというシビアな現実も。「黒字」なのになぜ「空席」が？伝統文化を未来へどうつなぐのか。2026年の阿波踊りの展望と、課題をフカボリします。 （小玉アナウンサー）「ここからは市政担当の渡辺記者とお伝えします」（記者）「よろしくお願いします」（小玉アナウンサー）