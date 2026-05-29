ティマが28日のソフトバンク戦で1軍デビュー巨人のフリアン・ティマ外野手が28日に東京ドームで行われたソフトバンク戦の6回に代打で1軍デビューを飾った。初打席初安打は逃したが、その直後の様子がファンの間で話題となっている。ティマは6回2死二塁の好機で代打で登場。ヘルナンデスから右中間へ大きな飛球を放った。球場は大歓声に包まれたが、中堅の周東が猛スピードで落下地点で滑り込み、グラブの先端で捕球した。入