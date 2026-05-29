5月31日の「世界禁煙デー」を前に、大分市中心部で29日朝、禁煙や受動喫煙防止を呼びかける街頭活動が行われました。 【写真を見る】「吸わない人のことも考えて」大分市で禁煙呼びかけ喫煙率は微増 この活動はWHOが定めた5月31日の「世界禁煙デー」に合わせて大分市などが実施しました。 JR大分駅前で29日朝、日本語学校の学生らおよそ40人が街行く人に禁煙や受動喫煙防止などを呼びかけました。 2023年度の調