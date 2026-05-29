地面に“給油機”がない「ガソリンスタンド」どうやって給油するの？2026年もいよいよ春のゴールデンウィークの大型連休に入りました。帰省や行楽で長距離ドライブに出かけ、愛車のエネルギー補給のために見知らぬ土地のガソリンスタンドに立ち寄る機会も多いことでしょう。【画像】「ええぇぇ…！？」 これが意外すぎる「ぶら下がり式スタンド」の構造です！（5枚）そんなドライブの道中、ふと入ったガソリンスタンドで「地