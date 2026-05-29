この記事をまとめると ■最近の中国メーカーはHEVやレンジエクステンダーEVにも力を入れている ■北京モーターショーではエンジンユニットの展示が目立った ■エンジンの開発のために日本人エンジニアを積極的に招聘している 中国メーカーはEVだけではない 日本国内で展開している中国系ブランドといえば、BYDオート（比亜迪汽車）が有名なところである。日本市場参入から一貫してBEV（バッテリー電気自動車）の輸入及び販売を行